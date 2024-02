Preso na manhã da última quinta-feira (8) durante uma operação da Polícia Federal, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi transferido para a Superintendência da corporação, em Brasília, na noite desta quinta. À prisão dele não cabe o pagamento de fiança, segundo afirmaram ao R7 fontes da PF. Os agentes encontraram na casa do político uma pepita de ouro oriundo de garimpo e uma arma de fogo sem registro, que seria do filho dele.

O R7 apurou que a PF foi à casa do ex-presidente em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde apreendeu o celular de Tércio Arnaud, um dos ex-assessores dele. Os agentes também aplicaram outras medidas restritivas a Bolsonaro.

Também foi determinada a apreensão do passaporte do ex-presidente, mas, como o documento não estava na residência, os policiais deram 24 horas para que Bolsonaro o entregue.

Ana Isabel Mansur – R7

