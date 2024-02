Sendo o aquariano uma pessoa criativa precisa de uma vida movimentada e que

apresente oportunidade de conhecer pessoas; o mesmo continua valendo

quando está de férias. Aconselha-se que quando sair de férias viaje sempre

acompanhado e não vá para lugares extremamente solitários. Procure se

assegurar de ter um mínimo de conforto em suas férias visto que gosta de ter

uma certa mordomia.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios constantes na vida

profissional e pessoal. Apresenta grande poder de concentração. Conquistará

sucesso graças a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e

talhado para as vitórias.

Alerta

Os aquarianos ficam no alerta até às 10h44, e a indicação é a de rotina no

período da manhã. Após esse horário os cuidados serão dos nativos de Peixes

no próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal. Se puder fique em casa

descansando.

Áries – Faça uso de sua capacidade e coloque em ordem os projetos que estão

em andamento. Positivo para mudanças na decoração de sua casa. Saia para se

divertir com a pessoa amada. C. 223 M. 6586

Touro – Sua competência está em evidência, o que abre os caminhos para o

sucesso. Período de equilíbrio financeiro. Muita energia para se divertir com a

pessoa amada no carnaval. Organismo em ordem. C. 970 M. 3932

Gêmeos – Aproveite as oportunidades que aparecerem. Pode contar com a

proteção da família e amigos. Evite a rotina na vida a dois. Final de semana

positivo para passeios e viagens. Chances de jogos. C. 016 M. 5199

Câncer – Use sua inteligência e faça seus projetos renderem. Análise o setor

financeiro e pode sair para se divertir. Não deixe faltar carinhos no amor.

Programa o carnaval com a família. C. 361 M. 5406

Leão – Busque o sucesso em tudo o que for realizar. Defenda seus planos, mas

não cometa exageros. Deixe sua energia em alta surpreender no carnaval.

Explore o diálogo com a pessoa amada e família. C. 702 M. 4067

Virgem – Fase para expor suas idéias. Projetos ligados à família recebem

proteção dos astros. Demonstre o que sente ao par afetivo. Dia positivo. Muita

energia para se divertir ao lado dos amigos. C. 105 M. 0758

Libra – Tudo o que fizer neste período alcançará sucesso. Dia indicado para

organizar o carnaval com a pessoa amada e família. Pode tentar em jogos.

Saúde excelente. Viagens favorecidas. C. 493 M. 8845

Escorpião – Os astros aconselham você a ir atrás dos seus objetivos no trabalho

e vida pessoal. Você tem tudo para atingir o sucesso. Aproveite o final de semana

para se divertir ao lado do seu amor e família. C. 654 M. 7612

Sagitário – Momento positivo para fazer mudanças que pretende em sua casa.

Sinal verde para compras de uso pessoal. Pode aceitar convites para festas ou

passeios. Seu charme esta incrível, invista numa conquista. C. 540 M. 2621

Capricórnio – Fase em que terá facilidade para acertar seus projetos. Pode

aceitar convites para festas e reuniões de amigos. Saia para se divertir com seu

par afetivo no carnaval. Use sua intuição em jogos. C. 889 M. 9235

Aquário – Você fica até às 10h44, no alerta, e os cuidados devem ser

redobrados neste período. Controle os gastos para não entrar no vermelho. A

tarde tudo deve melhorar. Aproveite a noite para curtir o carnaval com seu amor.

C. 327 M. 1570

Peixes – Acelere seus planos no começo da manhã, a partir das 10h44, você

passará a receber a influência do alerta no final de semana. Não se isole quando

for contrariado, principalmente com seu amor. C. 738 M. 4372

Dirce Alves

