Tefé – Edson Santos Lopes, 50, foi encontrado morto, neste sábado (10), dentro de sua casa, na rua Nova 1, Vila Buriti, no município de Tefé (a 523 quilômetros a oeste de Manaus).

De acordo com as informações preliminares, o homem foi morto com uma facada no peito. Moradores acionaram a polícia informando sobre o que tinha acontecido.

As equipes policiais se deslocaram até o local e constataram o fato. O homem morreu antes de ser socorrido. O corpo dele foi removido para o necrotério.

A polícia está investigando o caso e ainda não há informações de suspeitos ou da motivação da facada.

Fonte: D24am.

