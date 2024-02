Na vibrante noite da última sexta-feira, 9, as luzes da Gameleira se acenderam ao som de batuques e pandeiros para dar início aos festejos do Carnaval da Família, em Rio Branco. Sob o comando do governador Gladson Cameli, a festa promete ser um espetáculo de paz, alegria e diversão para todas as famílias acreanas.

Em suas calorosas palavras, direto do palco para todos os foliões presentes, o governador agradeceu a todos os envolvidos na organização, destacando o compromisso do Estado em garantir noites memoráveis. Entre sorrisos, Cameli anunciou a chegada da vacina contra a dengue ao Acre para fevereiro, reforçando seu dever em zelar pela saúde da população. Em especial, dedicou as festividades à proteção da infância, mencionando seu filho Guilherme, que o acompanhava na celebração.

“Eu estou muito feliz, muito satisfeito mesmo, onde eu estou vendo que toda uma união, um empenho governamental para proporcionar essa festa, que trouxe esse grande resultado. Aqui nós não estamos numa disputa, pois é tanto o poder municipal como o poder estadual proporcionando a festa das famílias, porque a gente gosta de soferecer um Carnaval abençoado, com paz, com tranquilidade, e sem querer disputar, porque quem ganha é o povo”, destacou o governador.



Atravessando a Gameleira a pé e sendo cumprimentado por centenas de foliões, o governador ainda fez questão de deixar claro como gosta de curtir o Carnaval: “Eu mesmo vou cair na festa já, já, e aí convido a vocês, todos nós, cidadãos, para aproveitar. Hoje eu estarei aqui, depois vou para Cruzeiro do Sul, amanhã estarei em Mâncio Lima, e fazer essa passagem pelos nossos municípios. Carnaval bom, mas com tranquilidade, sabe, nada de excesso. São as pessoas e as famílias aproveitando, para que a gente possa realmente produzir ainda mais no ano que vem, tentar cada vez mais melhorar o nosso Carnaval”.

Cameli ainda abraçou importantes campanhas institucionais, como a de trânsito seguro sem álcool e direção juntos, coordenada pelo Detran, e a de respeito ao não para coibir situações de assédio, encabeçada pela Secretaria de Estado da Mulher e Ministério Público do Acre.

O Carnaval da Família, promovido pelo governo do Acre, teve sua largada nesta sexta, com o animado Baile da Terceira Idade. Às 18h, o desfile colorido do Bloco Sem Limite tomou conta do Calcadão, seguido, às 19h, pelos contagiantes acordes da Banda Arregaça-aê. Nos intervalos, a DJ Cau Bartholo comandou as batidas, mantendo a energia em alta.

A infraestrutura montada pelo governo do Estado impressiona com luzes, cores e uma gigantesca decoração carnavalesca, num projeto que envolveu diversas secretarias estaduais para garantir a segurança e o conforto do público. A presença da Economia Solidária também é notável, com feirantes e ambulantes oferecendo iguarias para todos os gostos.



A celebração conta com um esquema robusto de segurança, envolvendo Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, SAMU e mais de 100 seguranças privados, assegurando que cada folião possa curtir o Carnaval com tranquilidade.

A programação cultural é repleta de atrações locais, com 15 bandas e cinco DJs, além de grupos das culturas tradicionais e a animação contagiante do grupo da terceira idade. Para encerrar em grande estilo, o renomado sambista brasileiro, Neguinho da Beija-Flor, promete agitar a multidão com seu talento singular.



O governador Cameli concluiu suas palavras desejando um ótimo Carnaval a todos, reforçando o convite para participarem da festa com segurança, alegria e muita diversão. Que os dias que se seguem sejam marcados por momentos inesquecíveis e a celebração da tradição carnavalesca que une as famílias acreanas.

Que a folia comece!

Samuel Bryan Agência de Noticias do Acre

Fotos: Clemerson Ribeiro/Anac

Fotos: José Caminha/Secom

