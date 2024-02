A magia do Carnaval tomou conta das ruas de Rio Branco na noite da última sexta-feira, 9 de fevereiro, com a eleição das Realezas que irão liderar os festejos deste ano. Sob os olhares atentos dos jurados e a empolgação contagiante do público, a Praça da Revolução foi palco de um espetáculo de cores, samba e alegria.

A chave da cidade foi entregue pelo prefeito Tião Bocalom ao Rei Momo, em uma cerimônia repleta de emoção. Júnior de Mônaco conquistou o título pela quinta vez consecutiva, demonstrando sua habilidade em cativar não apenas os jurados, mas também todos os presentes. Com 197 pontos, ele levou para casa o prêmio de R$ 4 mil, além do troféu e da faixa, reafirmando sua posição de destaque no Carnaval de Rio Branco. Em uma humilde declaração, ao ser coroado, Júnior compartilhou os méritos com seus concorrentes, ressaltando a qualidade de todas as performances.

Na categoria Rainha do Carnaval, a competição foi acirrada, refletindo o brilho e o talento das participantes. Carol Bombom sagrou-se vitoriosa, conquistando o Bicampeonato com graça e elegância. Recebendo o prêmio das mãos da vice-prefeita Marfisa Galvão, Carol não apenas levou para casa R$ 4 mil, mas também o troféu e a coroa, símbolos de sua majestade durante os dias de folia que estão por vir. Luiza Souza conquistou a segunda colocação, seguida por Andressa Pink, que completou o pódio com sua presença marcante.

O público presente na Praça da Revolução testemunhou não apenas a escolha das Realezas, mas também se divertiu ao som dos ritmos carnavalescos, dançando e celebrando a tradição com entusiasmo. A noite prometeu apenas o início de uma série de eventos que continuará no sábado, 10 de fevereiro, com o Desfile das Realezas, onde será escolhida a Rainha Trans e a Rainha Gay do Carnaval 2024.

Por AcreOnline.net

