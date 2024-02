Confira o novo valor fixo do Bolsa Família e como ter direito a esse benefício.

Com a chegada de fevereiro, os beneficiários do programa Bolsa Família terão novidades.

A Caixa Econômica Federal iniciará os depósitos do benefício a partir do dia 16 deste mês.

As famílias contempladas poderão contar não só com o valor fixo de R$ 600, mas também com benefícios complementares que podem fazer a quantia total ultrapassar os mil reais.

Como saber o valor a ser recebido?

Para saber exatamente o valor a ser depositado neste mês de fevereiro, os beneficiários já podem realizar a consulta nas agências da Caixa Econômica.

Vale lembrar que o pagamento do Bolsa Família ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês.

Para ter direito a receber o benefício, é necessário estar cadastrado no Cadastro Único, ter renda de até R$ 218 por pessoa na família e ter sido pré-selecionado para participar do programa.

A composição do valor do Bolsa Família em fevereiro

O valor do benefício tem como base R$ 600, um montante fixo para todas as famílias adicionadas ao programa.

No entanto, aqueles que optaram por contratar empréstimo consignado durante o Auxílio Brasil terão um desconto de R$ 160 referente ao pagamento do crédito, que tem um limite de 24 meses.

Além disso, outros depósitos e benefícios adicionais podem elevar a quantia total recebida em fevereiro.

Benefícios extras podem aumentar o valor total recebido

Além do valor fixo, algumas famílias podem receber valores adicionais devido aos complementos por composição familiar e ao retorno do programa de auxílio para a compra do botijão de gás.

R$ 150 – Benefício complementar para crianças de 0 a 6 anos;

R$ 50 – Benefício complementar para crianças acima de 7 anos, gestantes e jovens até 18 anos;

R$ 50 – Benefício complementar para bebês de até 6 meses;

R$ 100 a R$ 110 – pagamento do Auxílio Gás, liberado na mesma data do Bolsa Família, porém não contemplando todos os beneficiários.

Esses bônus por composição familiar e o auxílio para a compra de gás podem significar um acréscimo no valor total a ser recebido pelas famílias em fevereiro.

Com informações do site Catacralivre.

Antagonista

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram