Após uma espera de mais de 18 anos, os moradores da zona rural do município de Feijó, no interior do Acre, finalmente tiveram acesso à energia elétrica. Uma emocionante comemoração foi registrada em um vídeo que circula nas redes sociais, demonstrando a alegria e o rompimento do grupo diante desse feito histórico.

No vídeo publicado na página do Instagram do portal Feijó Notícias, é possível ver os moradores pulando e gritando de felicidade após a instalação da energia elétrica na região. Para muitos deles, esse momento representa não apenas a chegada de uma comodidade básica, mas também uma oportunidade de melhorias significativas em suas vidas cotidianas.

Além disso, as crianças da região também comemoraram a chegada da energia elétrica. Uma delas tem a expectativa de poder assistir televisão durante todo o dia, algo que antes era impossível devido à falta de energia na região.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram