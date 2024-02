Claudemir Ferreira de Souza, de 63 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça, efetuado pelo próprio filho, Claudeilson F.S., de 26 anos. O crime aconteceu em um sítio, localizada no Ramal conhecido como Jacaré, distrito de Extrema, na capital.

Era por volta das 23 horas, da última quinta-feira (8), quando uma equipe da Polícia Militar foi acionada pela esposa da vítima, afirmando que seu esposo teria sido assassinado.

No local, os policiais encontraram Claudemir no quarto da casa, caído no chão, com uma marca de tiro na cabeça.

Em cima da cama onde a vítima dormia, os militares encontraram uma espingarda calibre 20, que possivelmente teria sido usada no crime.

A esposa da vítima relatou que Claudeilson teria ligado para a família confessando ter matado o próprio pai e fugiu do local.

A equipe ainda realizou buscas, mas não encontrou o assassino.

A Polícia Civil vai investigar para saber a motivação do crime.

