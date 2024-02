Por possuir idéias, opiniões e hábitos muito particulares, o aquariano corre

sério risco de ser incompreendido pela família. Geralmente tem pouca

intimidade com tios ou tias e primos. Seus pais costumam ser conservadores,

justamente o que conflita com a natureza inovadora deste nativo do zodíaco.

Para se ter harmonia no lar só será possível quando houver um relacionamento

livre, sem pressões.

Quem nasceu hoje

A vida vai apresentar boas oportunidades. Conseguirá passar para as pessoas a

sua força interior. Alcançará destaque no mundo profissional. Seu espírito será

destemido, não teme enfrentar os problemas de frente. É maleável, carismático e

romântico.

Alerta

Os nativos de Aquário passam o dia no alerta e a indicação é de rotina enquanto

durar este período negativo. A paciência deve ser sua aliada com seu par afetivo

e família. Analise com cuidado o andamento do trabalho, adie mudanças neste

setor.

Áries – Você passa por uma fase tranquila, aproveite, pois o Sol só passará a

trazer problemas a partir do dia 19. Pode realizar compras, viagens e encontrar

parentes. Amor prometendo surpresas. C. 528 M. 6871

Touro – Possibilidade de viagens, encontro de parentes e ótimos negócios.

Tudo colabora para que você tenha o sucesso desejado. É hora de dar força

aos familiares. Paz com o seu amor. Coopere com Aquário. C. 016 M. 0268

Gêmeos – Neste período estará mais firme no seu trabalho e negócios, pode

realizar mudanças e organizar futuros empreendimentos. Apoio de Libra e

Áries. Sua intuição esta forte no amor. Pode viajar. C. 115 M. 2633

Câncer – Fase que esta mais prestativo com a família e amigos. Sua

capacidade profissional esta em alta e há chances de logo ter novos ganhos.

Alto astral com a pessoa amada. C. 293 M. 7728

Leão – Você passa por um período que recebe apoio nos negócios, trabalho e

possibilidade de resolver antigos problemas. Prestígio aumentando e com isso

se livrará dos aproveitadores. Firmeza no amor. C. 959 M. 4903

Virgem – Os astros trazem força para superar os problemas da área

profissional e financeira. Os assuntos do coração estão beneficiados, alegria

total com seu amor. Dê apoio à sua família, seja mais gentil. C. 304 M. 8499

Libra – Momento positivo para resolver problemas da família, procure ser

prestativo, principalmente com nativos de Aquário e Peixes. Fase que seu

coração esta mais apaixonado. Saia para compras e visitas. C. 874 M. 3051

Escorpião – Fase que deve resolver os problemas do seu lar, você vive um

bom momento e conseguirá acertar tudo. Trabalho e negócios com muitas

mudanças. Pode visitar seus amigos e sair da rotina. C. 768 M. 6587

Sagitário – Dia que esta tudo certo, pode sair para passeios, compras, viagens

e encontro de amigos. Seu charme esta reforçado, aproveite e resolva os

problemas da vida afetiva. Colaboração da família. C. 582 M. 4119

Capricórnio – Você esta livre do alerta e deve aproveitar o dia, seja sociável e

resolva rápido os problemas da vida afetiva. A Lua magnetiza você, amplia os

horizontes e estimula seu lado otimista. Finanças crescendo. C. 427 M. 0478

Aquário – Dia de alerta, o ideal é ter pensamentos equilibrados e positivos.

Evite viagens, compras, visitas e muita paciência com a sua família. Poderá

encontrar dificuldades no seu trabalho. C. 615 M. 9640

Peixes – Os astros aconselham equilíbrio nos gastos. Sol e Mercúrio, na sua

12ª casa é indício de problemas financeiros, profissionais e até domésticos.

Não entre em disputas e não deixe se levar pela ansiedade. C. 641 M. 7395

Dirce Alves

