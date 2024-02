O estado do Acre receberá o renomado sambista, cantor e compositor, Neguinho da Beija-Flor, na última terça-feira, 13, como parte das festividades do Carnaval da Família, promovido pelo governo estadual. Em um gesto de solidariedade e engajamento social, os foliões poderão contribuir com 1kg de alimento não perecível para ter acesso ao show do artista.

A apresentação, que ocorrerá no último dia de Carnaval, promete reunir milhares de pessoas em uma celebração vibrante e cheia de energia, com o artista apresentando seus maiores sucessos e encantando o público com seu talento inigualável.

“A iniciativa de arrecadar alimentos não perecíveis tem como objetivo não apenas proporcionar um momento de diversão e entretenimento para a comunidade, mas também ajudar aqueles que mais precisam. Os alimentos arrecadados serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o estado”, destacou o secretário de Governo, Alysson Bestene.

Portanto, além de desfrutar de uma noite memorável ao som do samba Neguinho da Beija-Flor, os espectadores têm a oportunidade de fazer a diferença na vida de outras pessoas, contribuindo com essa nobre causa.

O Carnaval da Família no Acre promete ser um evento marcante, que une música, cultura e solidariedade, refletindo o espírito festivo e generoso do povo acreano.

Miguel França Agência de Noticias do Acre

