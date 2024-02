As novas vagas do processo seletivo Sicredi são para as áreas de atendimento, administrativa, crédito, tecnologia, negócios, dentre outras

Procurando emprego? Então saiba que a instituição financeira cooperativa Sicredi está com 967 vagas abertas para trabalhar nas áreas de desenvolvimento de negócios, atendimento, administrativa, crédito, produtos e serviços, tecnologia da informação e diversas outras frentes. As vagas de emprego do novo processo seletivo do Sicredi estão distribuídas em todas as regiões do Brasil, sendo que aproximadamente 50% das oportunidades estão concentradas nas regiões sul e sudeste.

O destaque do processo seletivo do Sicredi fica para o cargo de assistente de negócios do Sicredi, que oferta vagas nesta função em diversas localidades do país. Os interessados devem ter formação superior completa ou em andamento em administração, ciências contábeis, economia, gestão financeira ou áreas afins. Também é preciso ter experiência com atendimento ao cliente, noções sobre produtos e serviços bancários, boa comunicação, possuir CPA 10 e conhecimento no pacote Office, além de possuir CNH, veículo e mobilidade total.

O Sicredi valoriza candidatos ativos, dinâmicos, inquietos, comunicativos e que busquem crescimento pessoal e profissional. Os trabalhadores selecionados para o cargo de assistente de negócios do Sicredi serão responsáveis por realizar atividades operacionais, visando um atendimento ágil e eficiente e a efetivação de negócios; atendimento aos associados; venda de produtos e serviços; dentre outras atribuições.

Como se inscrever no processo seletivo do Sicredi?

As inscrições para o processo seletivo do Sicredi podem ser feitas no site: www.sicredi.com.br/site/carreiras. A empresa não informou uma data limite para o término das inscrições, deixando a seleção em aberto até o preenchimento das vagas. É válido destacar que o mais recente processo seletivo Sicredi também está aberto para pessoas com deficiência.

Dicas para entrevista de emprego

O desafio de superar os demais concorrentes durante uma entrevista de emprego fica cada vez mais acirrado. Quem está fora do mercado de trabalho por um longo período tende a sentir ainda mais esse peso, já que é comum afetar a autoestima e a confiança desses profissionais.

Normalmente, a insegurança diante dos questionamentos de um recrutador é grande, especialmente na hora de explicar os motivos de estar tanto tempo fora do mercado. Ter uma postura otimista e transparência a respeito das dificuldades de recolocação pode ajudar a conquistar o novo posto, mas também é fundamental deixar claro que os meses parados não foram desperdiçados. Ao contrário, o tempo foi usado para se reciclar, fazer cursos, aprender e voltar ao trabalho ainda mais preparado do que antes. É essencial que o candidato não deixe o desânimo, o medo e a insegurança predominar, pois pode afetar seu desempenho durante a entrevista ou dinâmica de grupo.

O trabalhador deve ser transparente e franco com relação ao momento vivido, mas, ao mesmo tempo, mostrar-se confiante e seguro de que está pronto para dar o melhor de si na nova oportunidade.

A instabilidade econômica do país faz com que muitas empresas cortem custos e, com isso, bons profissionais perdem seus postos. É importante analisar o campo de atuação em que busca uma vaga para observar as possibilidades. Lembre-se: cada setor/área tem uma característica, com maior ou menor velocidade de recolocação, mesmo nos tempos de crise.

