Na tarde da última quarta-feira, 7, o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Henrique Maciel, realizou reunião com os policiais da Delegacia de Sena Madureira. O encontro teve como objetivo compartilhar informações, ouvir as demandas da equipe e anunciar melhorias significativas para a estrutura e o funcionamento da unidade.

Novas medidas são anunciadas para fortalecer a segurança na delegacia de polícia em Sena Madureira. Foto: Assessoria/ PCAC

Durante a reunião, o delegado-geral destacou a importância de atender às demandas dos profissionais que trabalham diariamente em prol da segurança e do bem-estar da população. Foi anunciado que em breve o governo do Estado realizará uma manutenção na estrutura predial da delegacia, visando proporcionar um ambiente adequado para o trabalho policial.

“Serão lotados peritos criminais em Sena Madureira para atender à regional do Purus. Essa medida visa fortalecer as investigações e agilizar os processos criminais na região, pois buscamos atender às demandas de nossos valorosos policiais, reconhecendo o comprometimento e dedicação da equipe em garantir a segurança da população local”, informou Henrique Maciel.

Outra importante novidade anunciada durante a reunião foi sobre a entrega de um barco, emenda do deputado Gerlen Diniz, que será utilizado nas diligências com as comunidades ribeirinhas da região. Essa aquisição facilitará o acesso às áreas de difícil alcance, contribuindo para a eficiência das operações policiais.

Para complementar as melhorias, uma nova viatura será entregue à equipe do programa Bem-Me-Quer, reforçando as ações do programa e a segurança na cidade de Sena Madureira.

Por Marcelo Torres- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Assessoria/ PCAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram