Na manhã desta quinta-feira ,8, João Lopes Ferreira, conhecido como João Goiano, um pecuarista e ex-vereador de 74 anos, foi morto com pelo menos dois tiros em sua propriedade na zona rural de Plácido de Castro, Acre. O crime, com características de latrocínio, ocorreu enquanto ele alimentava seus animais no curral.

Sua casa foi invadida e suas armas de fogo e veículo foram roubados. João era uma figura conhecida na região, com vasta propriedade rural e criação de gado, além de ser criador de peixes, especialmente Pirarucú.

Ele tinha cinco filhos e legislou na Câmara de Vereadores por dois mandatos nos anos 90. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Por AcreOnline.net

