A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e golpeado seis vezes por um terçado na região da cabeça, pescoço e costas

Presidente Figueiredo- Valdico Cajazeira da Silva, 49, preso nesta terça-feira (6), suspeito de matar o caseiro Adriano Gomes da Silva, de 37 anos planejava fugir para o Estado do Acre. O crime ocorreu na sexta-feira (2), em um sítio localizado no ramal do Vovô, Km 111, da rodovia federal BR-174.

De acordo com o delegado Valdinei Silva, da 37ª DIP, o crime ocorreu na madrugada de sexta-feira (2), quando o caseiro foi atingido por disparo de arma de fogo, e golpeado cerca de seis vezes com um terçado na região da cabeça, pescoço e costas.

“As imagens das câmeras de segurança do sítio mostraram que no local havia mais um indivíduo, que seria o primo do autor. Naquele dia, todos estavam consumindo bebidas alcoólicas, e ao anoitecer tiveram um desentendimento que resultou no fato criminoso” contou Valdinei.

Ainda conforme a autoridade policial, Valdico estava trabalhando como marceneiro há quatro dias nas proximidades daquele sítio. Logo após o delito, o autor fugiu para Manaus e foi preso na avenida Max Teixeira, zona norte da cidade. A intenção dele era fugir para o Acre.

“Ao ser questionado, ele confessou a autoria do crime, informando que a motivação foi em defesa do primo. No entanto, nas gravações verificamos que não há uma legítima defesa, pois Valdico invadiu a casa do sítio, se apossou de uma espingarda e efetuou um disparo, e posteriormente os golpes de terçado”, detalhou o delegado.

Os policiais verificaram que Valdico já havia respondido na Justiça do Acre por tentativa de homicídio ocorrida em 2013.

“As investigações referente ao outro envolvido irão continuar” enfatizou Valdinei Silva.

Valdico Cajazeira responderá por homicídio qualificado e ficará à disposição da Justiça.

Fonte: D24am

