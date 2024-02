O governador Gladson Cameli inspecionou na tarde desta quarta-feira, 7, as obras de manutenção na Ponte Juscelino Kubitschek, popularmente conhecida como Ponte Metálica, que se encontram 85% concluídas. E em vista da proximidade do Carnaval da Família, o governo do Acre, por meio do Deracre, anunciou uma medida para beneficiar a mobilidade dos foliões.

Assim, a partir das 12h da próxima sexta-feira, 9, a Ponte Metálica será liberada para a passagem de pedestres, facilitando o acesso ao Carnaval da Família, que ocorre de 9 a 13 de fevereiro, das 18h à 1h da manhã. O evento contará com a participação de bandas locais, um forte esquema de segurança e deve atrair milhares de pessoas.

Ponte Metálica será liberada para o trânsito de pedestres a partir das 12h da sexta-feira, 9. Foto: José Caminha/Secom

“Estamos comprometidos em garantir a segurança e mobilidade da população. A liberação da Ponte Metálica para pedestres durante o Carnaval da Família é uma medida que prioriza o acesso dos foliões ao evento. Agradeço a dedicação dos profissionais envolvidos na obra, que está alcançando 85% de conclusão. Nosso objetivo é oferecer soluções eficientes para a infraestrutura do Acre, e continuaremos trabalhando para a conclusão e plena utilização da Ponte Metálica até o final de fevereiro”, reforçou o governador durante a visita técnica.



Presente na visita, o presidente do Deracre, Sócrates Guimarães, destacou a importância estratégica da ponte para os foliões e enfatizou o compromisso com a tranquilidade, mobilidade e acesso das famílias ao Carnaval.

A Ponte Metálica foi interditada em julho do ano passado, devido à série de cheias do Rio Acre que comprometeu a sustentabilidade da estrutura. Desde então, o Deracre tem liderado os esforços no projeto de recuperação, visando garantir a segurança e o pleno funcionamento da ponte.

