Em 2024, a quadrilha junina Farofa de Capeta prestará homenagem ao Rio Iaco, apresentando um cenário repleto de inúmeras histórias que atravessam matas e gerações, um manancial que carrega consigo a essência da vida, amor e fé por onde flui.

Em sintonia com o movimento das águas, eles se aprofundarão nas vidas dos ribeirinhos, explorando as vivências que extraem do rio o seu sustento, revelando histórias autênticas que se entrelaçam com as correntezas do Iaco. Além disso, enfatizarão a relevância da água para o planeta, destacando a importância da preservação desse recurso vital para as gerações presentes e futuras.

“Vida, amor e fé” são os elementos que guiam esse espetáculo, convidando todos a se juntarem a esse banzeiro de celebração, onde a magia da Junina Farofa de Capeta se entrelaça com as águas que moldam a história.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram