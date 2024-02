Um motociclista, não identificado, morreu após colidir com um ônibus do transporte público, da linha 352, na tarde desta quarta-feira (7), próximo a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), na Avenida General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, no bairro Japiim, zona sul de Manaus.

Segundo as informações de testemunhas, o motociclista estava fazendo uma curva quando colidiu de frente com o ônibus do trasporte público que estava passando pelo local.

O motorista do ônibus acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito da vítima. O Instituto Médico Legal (IML), foi acionado para fazer a remoção do corpo.V

Fonte: D24am.

