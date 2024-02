Na manhã desta quarta-feira (07) a vereadora Ivoneide Bernardino cedeu entrevista a comunicadora Leidaiana Chaves, no programa “Show da Cidade” na rádio cidade FM onde tratou sobre diversos assuntos relacionados ao seu mandato e melhorias para a população de Sena Madureira.

Durante o bate papo, Ivoneide destacou pedidos em prol dos moradores como a recuperação da estrada Florentino Moreno, a reforma do ginásio Hermilton Gadelha Pessoa, sinalização e pavimentação do trecho de acessso a escola Leonice Bregense UBS Cosmo Geber no km 23 da BR-364 entre Sena/Rio Branco, e ainda sobre a 5ª edição do projeto Sonho de Menina – Sou Debutante.

“Foi uma conversa muito agradável onde tivemos a oportunidade de prestar contas do nosso mandato, agradeço a queria Leidaiana Chaves pelo convite e a oportunidade em falar um pouco sobre nosso trabalho”, disse.

Assessoria

