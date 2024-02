A Diretoria do Bairro Eugênio Areal, na pessoal do 1° Secretário Aldemir da Silva, esteve reunido hoje pela manhã com o Secretário de Obras, Fabrício, para tratar assunto sobre as condições da Rua Principal da Estrada Xiburema, haja visto que já começou o ano letivo e por isso aumenta a trafegabilidade tanto de pedestres quanto de automóveis.

De prontidão ele nos repassou que fará o máximo para começar os trabalhos até sexta-feira da próxima semana.

Pedi celeridade ao mesmo para que seja providenciado esse paliativo para prevenir possíveis acidentes, pois devidos os buracos em vários pontos da Estrada Xiburema se usa apenas uma via.

Portanto o secretário nos afirmou que será feito esse paliativo, através da secretaria de obras e que aguarda um insumo (camada asfáltica) solicitado através do vereador Carlos Beliza junto a referida secretaria.

Nós, como diretoria do Bairro Eugênio Augusto Areal, agradecemos e esperamos ser atendido não somente com essa melhoria, mas com demais que a nossa comunidade tanto necessita.

por Aldemir da Silva – colaborador do AcreOnline.net

