Pessoas interessadas podem se inscrever até às 17h (horário de Rio Branco/Acre) do dia 1º de março deste ano. A taxa de inscrição é R$100,00 para cargos de nível médio e R$ 120,00 para nível superior

As inscrições para o concurso efetivo de servidoras e servidores do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) abrem nesta quarta-feira, 7. Até o dia 1º de março, às 17h (horário de Rio Branco/AC), as interessadas e interessados podem se inscrever, exclusivamente, pelo endereço eletrônico http://www.institutoverbena.ufg.br/

Para se inscrever é preciso preencher o formulário de inscrição no site do Instituto Verbena, gerar o boleto e efetuar o pagamento, o valor é de R$ 100,00 para cargos de nível médio e R$120,00 para ensino superior.

Na inscrição é necessário optar pelo cargo e comarcas que pretende concorrer. É possível realizar inscrição para mais de um cargo, verificando a compatibilidade de horário de realização das provas e as especificações exigidas de cada cargo.

Serão 91 vagas e mais 1.460 cadastro de reserva para cargos de nível médio (técnico Judiciário) e de nível superior (analista judiciário), em diversas áreas do conhecimento, com salários que chegam a R$ 7.571,20.

Isenção

Conforme prevê a Lei Complementar Estadual n.°345/2018, pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, e membro de família de baixa renda; quem prestou serviço à Justiça Eleitoral; quem doa sangue ou medula óssea pode solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição, no período de 7 a 9 de fevereiro.

Entretanto, para todas as interessados e interessados é imprescindível ler o Edital do certame para verificar como realizar a comprovação, apresentando os documentos exigidos para pleitear o benefício.

Vagas e comarcas

O concurso é regido pelo Edital n.°01/2024, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, edição n.°7.462, da sexta-feira, 19 de janeiro, e prevê vagas e cadastro de reserva para cargos de nível médio e superior. Para nível médio é o cargo de técnico Judiciário nas áreas de: agente de Polícia Judicial; técnico em Microinformática; técnico Judiciário; técnico em Segurança do Trabalho.

Na área de Informática será o cargo de analista Judiciário, nas funções: analista de Banco de Dados; analista de Ciência de Dados, analista de Infraestrutura de TI; analista de Redes de Computadores; analista de Monitoramento de TI; analista de Negócios de TI; analista de Projetos de TI; analista de Segurança da Informação; analista de Sistemas; analista de Suporte; e web Designer.

Além disso outras áreas para nível superior estão contempladas no edital: Administrador; Arquiteto; Arquivista; Comunicação Social; Contador; Direito (área administrativa e judicial); Economista; Educador Físico; Enfermeiro; Engenheiro Civil; Engenheiro Eletricista; Engenheiro Mecânico; Estatístico; Fisioterapeuta; Médico; Odontólogo; Pedagogo; Psicólogo; Serviço Social; e Oficial de Justiça.

Os locais de atuação estão distribuídos entre as 18 comarcas do Estado e também nas unidades administrativas da TJAC em: Rio Branco, Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rodrigues Alves, Senador Guiomard, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

Emanuelly Falqueto | Comunicação TJAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram