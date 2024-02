Para o aquariano, a casa apresenta um interesse passageiro. Na verdade, os nativos deste signo estão mais preocupados com os problemas sociais do que em criar uma casa bonita. São generosos e gostam de partilhar suas posses. Embora muitos deles se casem, não se preocupam com as convenções próprias do casamento, como uma casa bem montada por exemplo.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa alegre e de bom coração. Sua criatividade e capacidade terão influência direta no sucesso profissional. Estará sempre ajudando os mais necessitados, pois não aceita as desigualdades sociais. Disposto, arrojado e inteligente.

Alerta

Os capricornianos passam do dia no alerta e os astros aconselham rotina no trabalho e vida pessoal. Evite entrar em confronto com seu par afetivo. Controle os gastos para não entrar no vermelho. Dê atenção à saúde. Viagens neutras.

Áries – Fase de sucesso nos vários projetos de trabalho ou negócios. Aproveite sua inteligência e vá em busca de novas realizações. Cuide bem de você e dos objetivos na vida afetiva, grande disposição para o amor. C. 086 M. 8067

Touro – Dia de novidades nos negócios e novas chances de ganhos com sócios ou parceiros. Estude seus projetos e pense grande. Dê atenção à saúde. Bom senso no lar, desfaça mal entendidos. Amor suave. C. 037 M. 5612

Gêmeos – Você passa por uma onda de tranquilidade, há novas chances de ganhos e melhorias no trabalho. Solução de antigos problemas com sua família. Ritmo de paixão com a pessoa amada. Ótimo para viagens. C. 693 M. 9484

Câncer – Sua comunicação esta fortalecida e você passa boas ideias e energia. Momento para organizar os negócios e contar com Escorpião e Aquário. Cuide mais da alimentação. Novas decisões no lar. C. 968 M. 8723

Leão – Pode preparar viagens, passeios e encontro de parentes. Melhora considerável do seu estado físico e emocional. Serenidade na vida afetiva. O trabalho vem com boas mudanças. Tente na loteria. C. 801 M. 3349

Virgem – O dia reserva maior tranquilidade com a família. Boas notícias sobre os negócios e trabalho, só tem que aproveitar. Pode estudar algumas mudanças na sua vida financeira. Mas, deve evitar a ansiedade. C. 372 M. 7855

Libra – A fase atual é das melhores com a influência do Sol e Mercúrio na sua positiva quinta casa astral. Momento positivo para os negócios e trabalho. Novas amizades. Chances em jogos. Amor motivado. C. 457 M. 1779

Escorpião – Dia positivo para compras domésticas. Sucesso financeiros e grande habilidade comercial. Excelente para viajar e rever os parentes. Apoio de Câncer e Áries. Amor movimentado. C. 215 M. 0406

Sagitário – A Lua no seu signo equilibra o trabalho e finanças. Aproveite sua habilidade comercial e até pense em negócio próprio. Saia da rotina, faça compras e encontre os amigos. Amor muito intenso. C. 110 M. 2196

Capricórnio – O dia é de alerta e a rotina será necessária para evitar problemas profissionais e financeiro. Evite novos gastos, compras à prazo ou mudanças no lar. Dê atenção ao seu par afetivo. C. 905 M. 5980

Aquário – A cada dia que passa você sente sua força para conquistar novos negócios, acertar o trabalho e resolver os problemas domésticos. Favorável para mudanças, até de casa. Romance em alta. C. 529 M. 4538

Peixes – Período que deve ser mais contido em relação aos gastos e evitar discussões e cobranças da família. Será importante ficar na rotina e não realizar mudanças no lar, trabalho ou negócios. Amor com diálogo. C. 745 M. 6191

por Dircel Alves

