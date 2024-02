O jornalista Cid Moreira virou alvo de um processo judicial aos 96 anos, aberto por seu filho adotivo Roger Moreira, que o acusa o pai de abuso sexual e sequestro. A ação, que veio à tona naúltima terça, 6, é o mais recente capítulo em uma série de desentendimentos entre o ex-apresentador do Jornal Nacional e seus filhos, Roger e Rodrigo Moreira.

O embate familiar ganhou notoriedade em julho de 2021, quando Rodrigo e Roger buscaram a interdição do pai, questionando sua capacidade de gestão devido à idade avançada. Acusaram ainda Fátima Sampaio, esposa de Cid, de apropriação indevida dos bens do jornalista e de isolá-lo de familiares e amigos.

Cid refutou as acusações, assegurando sua lucidez frente à Justiça e atribuindo as alegações a motivações financeiras dos filhos. “Os filhos erraram de uma maneira definitiva”, afirmou, expressando descontentamento com a atitude deles e o deserdamento dos herdeiros.

A controvérsia se aprofundou com o vazamento de um áudio por Roger, em outubro de 2021, sugerindo um relacionamento anterior de Cid com Fátima. Roger insinuou que sua adoção foi uma manobra para mascarar o caso extraconjugal. Agora, a acusação mudou de foco.

Denúncia grave

O conflito agora tomou um novo rumo, com Roger acusando Cid de abuso sexual durante dez anos, iniciando quando tinha 14 anos. A denúncia, detalhada no site de Leo Dias, aponta que os abusos ocorriam no condomínio Green Wood Park, no Rio de Janeiro.

Roger ainda acusa Cid de tê-lo sequestrado e posteriormente adotado para ocultar os abusos sexuais. A adoção, segundo Roger, serviria como uma forma de legitimar a proximidade e o convívio contínuo entre ele e Cid, minimizando suspeitas sobre a natureza de sua relação.

Resposta de Cid Moreira

A equipe de Cid Moreira rebateu as acusações desmentindo os relatos de Roger. Um comunicado à imprensa destaca a série de processos anteriores movidos por Roger, todos julgados como infundados. “Esta não é a primeira vez que Roger acusa Cid de maneira difamatória”, destacou a assessoria, criticando a inconsistência nas acusações.

A assessoria questiona as motivações de Roger. “O maior questionamento que se faz hoje é: como alguém que queria a guarda do pai para cuidar e ‘dar amor’ agora pede a prisão do mesmo?”

Para concluir, a equipe de Cid afirma que tomará medidas judiciais, confiante de que, mais uma vez, as acusações serão desmentidas, reforçando a confiança na justiça “térrea e divina”.

Por: Pedro Benjamin Prado- TERRA

