Nesta quarta-feira, 07, o Senador anunciou mais R$ 4 milhões para que pacientes acreanos possam continuar sendo atendidos no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Em 2023, ele já havia destinado outros R$ 4 mi.

Pacientes do Acre que precisam de cirurgias de alta complexidade continuarão a ser atendidos no Hospital de Base de São José do Rio Preto, graças a mais R$ 4 milhões em emenda destinada pelo Senador Alan Rick. No ano passado, o parlamentar já havia destinado recurso no mesmo valor. A parceria firmada, em 2023, entre o Hospital e a Secretaria de Saúde do Acre, por meio do mandato do parlamentar, já contribuiu para salvar a vida de crianças com graves problemas cardíacos e tumores cerebrais.

“Como no Acre não tem esse tipo de atendimento, especialmente quando se trata de bebês e crianças que precisam de cirurgias de tão alto risco, o Estado precisa buscar o serviço em outros estados, inclusive por determinação do Ministério Público. O Hospital de Base, em um gesto de deferência com o nosso mandato, foi o que ofereceu o menor preço de todas as cotações que a Sesacre fez. Então estamos atendendo a exigência do MP de resolutividade e economicidade e, o mais importante, salvando vidas”, detalhou o Senador.

No ano passado e início deste ano, três crianças foram operadas do HB. Duas com cardiopatias graves e uma com um tumor cerebral. Duas delas já estão em casa. A outra, um bebê recém-nascido, operado no final de janeiro, já está em plena recuperação no Hospital.

Jurandyr Bueno, Diretor de Relações Governamentais do Hospital, falou da importância dessa parceria: “Existe um problema histórico em algumas regiões brasileiras, uma delas é o Acre, na alta complexidade. Infelizmente, muitas vidas foram perdidas antes do Senador realizar este movimento em favor da vida. O que o Senador Alan Rick tem feito é exemplo para o Brasil. Ele mobilizou toda a Bancada, o Ministério Público, a Secretaria Estadual de Saúde e fez uma parceria com um hospital que é referência no Brasil e na América Latina, para salvar vidas, para atender com celeridade as urgências que as altas complexidades exigem”, elogiou.

Todos os encaminhamentos de pacientes que precisam de tratamento de alta complexidade são feitos por meio do Sistema de Regulação da Secretaria Estadual de Saúde, que leva em consideração, entre outras coisas, o risco de morte de cada paciente.

Por Assessoria

