A convite do Senador Alan Rick (União-AC), o Ministro das Comunicações Juscelino Filho deverá visitar o Acre ainda nestes primeiros meses do ano. Na agenda estarão a assinatura da Ordem de Serviço para a implantação do Programa Norte Conectado – Infovia, que vai levar rede de fibra ótica para internet de alta qualidade para o Estado. A iniciativa recebeu emenda de R$ 5,4 milhões da Bancada do Acre – R$ 3 milhões indicados por Alan Rick, Coordenador do colegiado federal. O programa prevê a implantação de uma robusta infraestrutura de fibra óptica, interligando Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira e Xapuri, beneficiando instituições de ensino, hospitais e órgãos estaduais, além de fortalecer a inclusão digital e o desenvolvimento regional.

No encontro na última terça-feira, 06, em Brasília, também ficou acertado que, durante a visita, o Ministro dará a ordem de serviço para a implantação do primeiro Centro de Recondicionamento de Computadores da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac). No local poderão ser capacitados até 800 jovens para o mercado de trabalho na área de tecnologia da informação e comunicação. “As máquinas que iriam para o lixo serão reformadas por jovens em situação de vulnerabilidade, capacitados nesta que será a primeira escola-indústria reversa digital do Estado. Além disso, os equipamentos recondicionados serão doados para escolas públicas ou entidades sociais”, explica o Senador.

Alan Rick solicitou ainda a realização da Blitz da Telefonia Móvel em Cruzeiro do Sul. “O município é o segundo maior do Estado e, mesmo no centro da cidade, o sinal das duas operadoras de celular é ruim”, lamenta o Senador. A Blitz é uma ação estratégica do Ministério das Comunicações que tem como foco a medição e avaliação da qualidade dos sinais 4G e 5G. O objetivo é identificar falhas na cobertura e qualidade do sinal oferecido pelas operadoras. “Já estou solicitando à área técnica para agendar essa visita do Ministério e da Anatel para levarmos a Blitz da Telefonia a Cruzeiro do Sul. Também daremos a ordem de serviço para iniciar a construção da Infovia e do primeiro Centro de Recondicionamento dos Computadores, do Programa Computadores para Inclusão, que serão implantados no Estado, fruto de emenda do Senador”, garantiu o Ministro.

ASCOM

