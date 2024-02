A vereadora Ivoneide Bernardino utilizou a tribuna da câmara municipal na noite desta terça-feira (06) para reivindicar junto ao governo do estado reparos na cobertura e uma reforma geral no ginásio Hermilton Gadelha Pessoa.

Segundo a parlamentar, desportistas a procuraram relatando problemas estruturais, sobretudo com relação a cobertura, visto que durante as chuvas o espaço é tomado pelas águas pondo em risco a integridade física dos atletas de futsal.

“Estamos tendo uma competição na localidade, e as reclamações são constantes com a falta de estrutura e várias goteiras no teto. Quero encaminhar um ofício ao estado para que realize uma intervenção nessa praça esportiva que é tradicional em nosso município”, disse a parlamentar.

Ivoneide concluiu dizendo que as condições em que o ginásio se encontra é lamentável, portanto carece de uma atenção especial por parte do poder estadual.

Ascom

