Na última segunda-feira, a guarnição de serviço de Rádio Patrulha foi acionada para atendimento de uma ocorrência de roubo na BR-307, próximo ao SINTEAC. Ao chegar no local, as vítimas relataram que dois homens armados entraram na residência e subtraíram um veículo VW/Saveiro, cor vermelha, além de vários objetos, se evadindo, posteriormente, rumo à Boca da Alemanha. A equipe juntamente com outras viaturas saíram em patrulhamento no intuito de localizar os autores, sendo avistados próximo à entrada do IFAC.

Eles empreenderam fuga pela mata e os policiais militares desembarcaram e seguiram, momento em que os agentes efetuaram disparos contra a guarnição que repeliu de imediato a injusta agressão. Na fuga os agentes se desfizeram de uma arma de foto do tipo pistola. No veículo abandonado foram encontrados os objetos roubados sendo entregues na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis e, posterior, devolução ao proprietário.

Por Polícia Militar, por meio do 6°BPM

