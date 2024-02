Em uma ação conjunta entre a Polícia Civil do Estado do Acre, representada pela Delegacia Geral de Polícia Civil de Senador Guiomard, e a Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Homicídios, foi cumprido, nesta segunda-feira, 5, um mandado de prisão contra N. F. de M., de 33 anos, suspeito do homicídio de Lucas Leite Muniz, ocorrido em 10 de janeiro de 2023, no bairro Chico Paulo, em Senador Guiomard-AC.

No trágico episódio, cinco suspeitos, incluindo quatro adultos e um adolescente, perpetraram a sangue frio o assassinato de Lucas Leite Muniz. Todos os envolvidos foram identificados, e N. F. de M., preso hoje, era o último integrante do grupo ainda não localizado pelas autoridades.

A operação que culminou na prisão teve início com a identificação do paradeiro do suspeito pelo setor de investigação da Delegacia Geral de Polícia Civil de Senador Guiomard. Em colaboração com a Delegacia de Homicídios de Goiânia, as equipes conseguiram efetuar a prisão do investigado.

N. F. de M. será submetido a uma audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça para responder pelos crimes que lhe são imputados. A ação conjunta entre as polícias estaduais demonstra a importância da cooperação interinstitucional no combate ao crime interestadual, fortalecendo os laços entre as forças de segurança para garantir a justiça e a segurança da sociedade.

Assessoria/ PCAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram