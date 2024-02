Após o crime, um grupo de homens chega no local e furta objetos do veículo

Manaus– Um vídeo registrado por câmeras de vigilância mostram o momento em que Viriato José de Oliveira Neto, 19, e Everton de Vasconcelos Pamplona, 24, são executados a tiros na madrugada desta terça-feira (6), em um posto de combustíveis na rua Quintino Bocaiúva, Centro, na zona sul de Manaus.

Um homem e uma mulher estavam no banco de trás do carro mas não foram atingidos. Nas imagens, é possível ver o momento em que homens a pé abordam o veículo das vítimas modelo Argo, cor branca, placa QZE 4D45, e efetuam disparos de arma de fogo.

Após o crime, um grupo de homens chega no local e furta objetos do veículo em que as vítimas estavam.

O grupo ainda tira os corpos do carro para saquear o veículo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas ao chegar no local, encontrou as vítimas já mortas.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O corpo das vítimas foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

