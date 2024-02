HORÓSCOPO – 06.02.24

Existem regras sim, mas o aquariano prefere seguir as suas, já que é muito

independente, dessa forma estabelece as suas próprias leis, sua relação com a

vida. Adora surpreender e fazer diferente, sua principal característica é a

originalidade. Enquanto não se auto afirma, é visto pelas pessoas com

extravagantes, gosta de chocar os mais conservadores.

Quem nasceu hoje

Conseguirá todos os objetivos na vida, para tanto basta usar sua capacidade. É

uma pessoa de forte personalidade. As viagens e estudos terão uma

importância muito grande em sua vida. Inteligente, Vigoroso e de bom coração

Alerta

Os sagitarianos ficam no alerta até às 9h10, a indicação é para acertar os

problemas que se intensificaram no trabalho nos últimos dias. A partir desse

horário os cuidados serão dos capricornianos no setor profissional e pessoal.

Áries – Período positivo para acertar os problemas da área profissional,

incluindo com pessoas que negocia. Resolverá com facilidade as questões

financeiras com crescimento nos negócios. Amor ousado. C. 179 M. 4404

Touro – Fase que haverá aberturas para mudar seus negócios e conquistar o

equilíbrio financeiro. Cuidado com invejosos. Aumentam as chances de novos

compromissos profissionais. Evite discussões com seu amor. C. 391 M. 0622

Gêmeos – Você passa por um excelente período e poderá ter ajuda no

trabalho. Crescem as chances de compras e decisões domésticas. Conte com

o melhor caso seja funcionário. Sensibilidade no amor. C. 953 M. 7539

Câncer – Dia que se sentirá um pouco cansado e deve se alimentar

corretamente. As questões profissionais estão bem colocadas. Clima de

harmonia no seu lar. Amor possessivo. C. 578 M. 2947

Leão – Aproveite esta fase e se livre dos problemas domésticos. Você tem

tudo para vencer as questões financeiras. Forte ligação com o ambiente

profissional. Apoio nos negócios. Novidades no amor. C. 036 M. 6795

Virgem – Dia que estará ligado nos assuntos da família, terá que dar apoio a

Capricórnio e Peixes. Pode haver insegurança no setor financeiro. Procure

resolver já os problemas afetivos. Cuide da ansiedade. C. 712 M. 8868

Libra – Você terá um bom dia com a família e no trabalho. Crescem as

chances de renovar seus negócios e ganhar mais. Aceite apoio de Leão e

Áries. Saia para compras, visitas e tente na loteria. Mudanças afetivas. C. 840

M. 1256

Escorpião – Reserve o dia para acertar as finanças domésticas. Novos

interesses nos negócios e sucesso para quem trabalha com Touro e Sagitário.

Entrada extra de dinheiro. Amor ideal. Saúde ótima. C. 657 M. 9314

Sagitário – Você sai cedo do alerta, exatamente às 9h10 e terá um bom dia.

Forte ligação com a família. Seu trabalho e negócios começam a render mais.

Explore seu charme no amor. Saia para compras e visitas. C. 264 M. 5133

Capricórnio – Comece a planejar o período do alerta que inicia às 9h10. Dê

atenção à sua saúde e evite bebidas, alimentos gordurosos, isto é dificuldades

com seu fígado. Aborrecimentos com a família. C. 809 M. 3098

Aquário – Mercúrio, o planeta da comunicação passa a transitar no seu signo

e melhora o relacionamento com todos, principalmente no seu trabalho. A

família esta mais harmoniosa. Usufrua da sua inteligência. C. 423 M. 6280

Peixes – Nesta fase você pode ter aborrecimentos com pessoas do seu

trabalho. Cuidado com a maneira como esta conduzindo as relações

domésticas. Seja mais atencioso com família e seu amor. Evite novos gastos.

C. 145 M. 0871

Dirce Alves

