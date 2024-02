Dando seguimento às pautas e definições do próximo Fórum de Governadores da Amazônia Legal, organizado pelo Consórcio Amazônia Legal, o governador Gladson Cameli participou, na última segunda-feira, 5, de uma teleconferência com os governadores dos outros oito estados que integram o grupo.

O objetivo do encontro foi alinhar os últimos detalhes para a 27ª edição do fórum, que ocorrerá entre os dias 11 e 12 de abril, em Rio Branco, no Acre, e definir as ações do Consórcio para 2024.

“Essa é uma oportunidade de mais uma vez mostrar o protagonismo do nosso estado nas questões ambientais e proporcionar avanços nas discussões de combate às queimadas, ao desmatamento e aos crimes transfronteiriços na Amazônia”, pontuou Cameli.

Ficou definido que no próximo Fórum de Governadores da Amazônia Legal, que vai ocorrer em Rio Branco, as Câmaras Temáticas, das quais os secretários dos estados participarão, vão tratar dos seguintes temas: Planejamento e Gestão; Meio Ambiente; Educação; Agricultura; Cultura; e Governança Fundiária.

Além disso, durante a teleconferência, foi pactuado e aprovado o aporte financeiro para constituição do orçamento do Consórcio Amazônia Legal, em que cada um dos nove estados vai colaborar e contribuir financeiramente para que os planos e pautas do grupo sejam executados.

“Definimos as ações prioritárias para o exercício de 2024, que é a preservação da nossa Amazônia, a redução dos nossos índices relativos ao meio ambiente e o enfrentamento aos desastres climáticos, como as enchentes que atingiram o Acre no último ano, e também a seca prolongada que atingiu o estado do Amazonas. São situações que muito nos preocupam, e vamos tomar todas as medidas necessárias para diminuí-las”, frisou o governante.

Por Vitor Hugo Calixto- Agência de Notícias do Acre

