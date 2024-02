O corpo do jovem Leandro Barbosa Souza, de 18 anos, foi encontrado no início da noite desta terça-feira (6) às margens de um igarapé, numa área de mata no bairro da Paz, em Rio Branco.

Segundo familiares da vítima, Leandro era usuário de entorpecentes e havia sido internado, mas saiu recentemente da internação. O jovem ainda estava desaparecido há alguns dias.

Nesta terça, algumas pessoas que estavam passando por uma área de mata próxima à travessa Banho de Cheiro visualizaram o corpo do rapaz às margens do igarapé. O cadáver estava com as mãos amarradas, o que levanta indícios de morte violenta.

Os populares avisaram a família da vítima e acionaram a Polícia Militar. Os policiais chegaram no local, isolaram a área e acionaram agentes de necrópsia do Instituto Médico Legal (IML) para a realização da perícia e remoção do corpo.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para o resgate do cadáver. Após a perícia, o corpo foi levado à sede do IML, para a realização dos exames cadavéricos.

Os detalhes sobre o ocorrido foram colhidos por agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Redação Na Hora da Notícia

