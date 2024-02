No fim da tarde da última segunda-feira, dia 5, um corpo em avançado estado de decomposição foi descoberto em uma área de mata próxima ao km 46 da BR-364, no município de Bujari, sentido Bujari e Sena Madureira. As circunstâncias em torno da morte levantam suspeitas de que o indivíduo possa ter sido vítima de agressão física.

De acordo com informações preliminares, o corpo foi encontrado em uma fazenda,as autoridades locais estão investigando o caso para determinar as causas exatas do falecimento e identificar o responsável ou responsáveis pela morte.

A identidade do homem ainda não foi revelada pelas autoridades, e espera-se que uma autópsia seja realizada para esclarecer detalhes sobre o ocorrido.

Por AcreOnline.net

