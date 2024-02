Duas irmãs morreram e um homem ficou ferido ao serem atingidos por um raio no Seringal Monte Verde, área de difícil acesso no alto do Rio Envira, na cidade de Feijó, interior do Acre, 363 km distante da capital Rio Branco. O caso ocorreu no último domingo (4).

O Corpo de Bombeiros do Acre informou que as vítimas fatais seriam duas adolescentes, Isabel da Silva Brito e Patrícia da Silva Brito de 12 e 15 anos. Já o sobrevivente seria o padrasto delas, de 40 anos, conhecido como “Deda”.

O Sargento Adriano Souza do CBMAC explicou que houve uma forte chuva na cidade de Feijó e a localidade do incidente é afastada, e lá aconteceu uma grande tempestade. Segundo moradores da região, as adolescentes atingidas estavam no meio de um campo quando o raio as acertou.

A corporação foi acionada na tarde de domingo com informações de que haviam duas mortes, mas nenhum ferido, e teriam decidido ir ao local apenas nesta segunda-feira (5). Após novas informações de que também havia uma pessoa ferida, uma equipe dos bombeiros foi organizada e, por volta das 18 horas, iniciaram o resgate, indo ao local do incidente em um bote.

O lugar é de difícil acesso e com baixa comunicação. Os bombeiros precisaram entrar em contato com moradores das proximidades que possuem acesso à internet para conseguirem mais informações. Os residentes do local confirmaram os fatos e informaram que as vítimas estavam sendo transferidas para a casa de vizinhos às margens do Rio Envira.

A viagem deve durar cerca de 4 horas até o local da queda do raio. Ao todo, são 8 horas para ir e voltar com as vítimas. Espera-se que os corpos das vítimas e o homem ferido cheguem à cidade na manhã desta segunda-feira.

“Devido à falta de comunicação no local, a gente está sem informações atualizadas. Não temos como calcular que horas eles vão chegar, mas eles devem chegar com as vítimas na manhã dessa segunda”, afirma Souza.

Por Hellen Monteiro, g1 AC

