Honrando o lema do governo do Acre, “Trabalho para cuidar de pessoas”, o Estado realiza mais uma edição do programa Juntos pelo Acre, e por isso, promoveu, na manhã do último sábado, 3, qualidade de vida e dignidade para os moradores do bairro Taquari.



Com a ciência de uma parcela da população hipossuficiente e vulnerável, o Juntos pelo Acre oferta serviços de cidadania, diretamente para a comunidade na busca de oferecer o melhor e para que ninguém fique desassistido. Foto: Neto Lucena/Secom

Após um ano bem sucedido, o governo do Acre dá continuidade às ações do projeto governamental idealizado pela Secretaria de Estado de Governo (Segov) em parceria com o gabinete da vice-governadora. Envolvendo diversas instituições, a ação foi desempenhada na rua Baguari, com ponto focal na escola João Mariano da Silva, levando diversos serviços de cidadania, saúde e políticas públicas.



De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Indo de encontro a esse objetivo, o governador do Acre, Gladson Cameli, destaca a realização do projeto.



Se voltando para a população, ele exalta: “Aqui presente vejo a vontade de promover união e paz, refletida no semblante da população e dos meus companheiros de governo. Esses que trabalham para melhorar a vida dos acreanos. Com cada um agindo em função do bem, conseguimos vencer os desafios e impulsionar o potencial do Acre”.



A vice-governadora, Mailza Assis, celebrou o sucesso do projeto criado num momento de dificuldade, durante a cheia e as enchentes de 2023: “Essa ação celebra a comunhão do governo do Acre, com muitos profissionais, de diversas áreas, voltados para prover o que há de melhor para os acreanos. Mostrando um braço amigo nos momentos difíceis e promovendo cidadania na atuação cotidiana”.



O secretário de governo, Alysson Bestene, aponta a localização do evento no bairro Taquari: “Definimos atingir essa população após monitoramentos de identificação, tendo em mente todas as suas necessidades e como poderíamos melhor atender essas demandas”.



Democratizando a cidadania

Utilizando a estrutura da escola, diversas instituições estiveram presentes para democratizar o acesso a serviços públicos e promover a cidadania com comodidade para a população. Com qualquer documento de identificação, os profissionais do governo do Acre realizaram a expedição de mais de 80 serviços de documentação, como retirada de primeira e segunda via de CPF, título de eleitor e outros.



Janaína Rodrigues, coordenadora do Ocamóvel, ressalta: “Procuramos resolver as pendências de todos, informando e facilitando a aquisição de documentos aqui no bairro. Tendo em vista que, por inúmeras dificuldades, a comunidade não tem como ir ao Centro da cidade”.



Outra grande ferramenta de garantia de cidadania, a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE), a levou à ação a Carreta da Defensoria, uma nova unidade móvel da instituição, oferecendo serviços de atendimento tanto cível como criminal, assim como orientações jurídicas a ações judiciais.



A Secretaria de Estado da Mulher diariamente desempenha um papel importante na proteção e garantia de direitos e marcou presença no bairro Taquari, por meio do veículo itinerante Ônibus Lilás, o qual proporciona atendimentos jurídicos, psicológicos e de assistência social, de forma segura e sigilosa.

A chefe de divisão do enfrentamento à violência contra a mulher, Luzivera Batista apontou: “O governo dentro do bairro consegue dar uma atenção adequada e especial, assistindo as pessoas mais vulneráveis, principalmente as mulheres”.



Saúde acessível e com qualidade

Os serviços de saúde são os mais requisitados durante as ações itinerantes, com o Estado facilitando ainda mais o acesso a importantes ações como a aplicação de vacinas, testes rápidos, consultas médicas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).



Frente à iminência de doenças que podem ser evitadas por meio de imunizações, a coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI), Renata Quiles destacou a importância da vacinação, principalmente para as crianças: “A vacinação segura e de qualidade é um privilégio do nosso país, num compromisso de garantir o direito à saúde para todos. Com facilidade conseguimos prevenir inúmeras doenças de forma gratuita”.



Caso queira se vacinar contra alguma doença, no dia a dia, acesse alguma das 246 salas de vacinação do Acre localizadas nas unidades básicas de saúde, com sua caderneta de vacinação e um documento com foto. Em Rio Branco, a população também pode recorrer ao Centro de Referências para Imunobiológicos Especiais (Crie), localizado no centro da capital.



A vacinação é a melhor estratégia para proteger as crianças contra doenças imunopreveníveis e é fundamental que pais e responsáveis estejam atentos ao Calendário Nacional de Vacinação, garantindo que as crianças estejam devidamente protegidas. Tal ato de cuidado se reverte em uma proteção individual e social, evitando a disseminação de doenças na comunidade.

Ciente disso, Vanusa de Souza, moradora do bairro, levou seus filhos para atualizar a carteira vacinal antes do início do ano letivo. “Tomo vacina e tenho consciência da importância dela para proteger minha família e aqueles que amo. É bom demais contar com essa ajuda do governo perto da minha casa”.



Compromisso com a população

O momento também foi propício para a realização de cultura e esporte para a população, levando em consideração a importância do lazer para a qualidade de vida das pessoas. Com diversas instituições contribuindo para a realização de momentos de recreação como danças, prática de capoeira, campeonatos de games e esportes como vôlei e futebol.



A Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e o Instituto do Meio Ambiente do Acre (Imac), por meio de equipes de educação ambiental promoveram momentos lúdicos e educativos com a temática ambiental para as crianças do bairro. Também foi realizada a doação de 500 mudas de árvores frutíferas para a comunidade praticar o contato com a natureza dentro do ambiente familiar.



Com mais uma edição de sucesso do projeto Juntos pelo Acre, o governo estadual reitera seu compromisso com a cidadania e o bem-estar da população. A iniciativa, realizada em parceria com diversas instituições, proporcionou não apenas acesso a serviços essenciais, mas também fortaleceu os laços com a comunidade.

Por Carlos Alexandre fevereiro- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Neto Lucena/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram