A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), realizou na manhã desta segunda-feira, 05, a prisão do nacional G.N.G de A., 20 anos, suspeito de liderar um roubo à residência no loteamento Adalto Frota.

A ação foi desencadeada após o cumprimento de três mandados de busca e um mandados de prisão expedidos pela Justiça. A investigação apontou que na noite de 18 de dezembro de 2023, três indivíduos armados invadiram uma residência e agrediram brutalmente uma família composta por um casal e uma criança. Durante o assalto, foram subtraídos diversos bens, inclusive uma caminhonete, uma televisão, roupas e quatro celulares.

Os investigadores, após tomarem conhecimento dos fatos, conduziram diligências que permitiram identificar e localizar o suspeito. Com base nas evidências, a autoridade policial solicitou mandados de busca, apreensão e prisão preventiva, todos prontamente ratificados pelo Ministério Público e deferidos pelo Poder Judiciário.

Hoje, os mandados foram cumpridos com êxito, resultando na prisão do suspeito apontado como líder e o mais violento do grupo. O detido foi colocado à disposição da Justiça e participará de audiência de custódia.

Assessoria/ PCAC

