Na manhã do último domingo, a Polícia Militar do 6° Batalhão de Polícia Militar/1° Pelotão de Mâncio Lima realizou a prisão de G.S.N., de 28 anos, sob a acusação de homicídio. A suspeita, usuária de drogas, compareceu voluntariamente ao quartel da PM para relatar um desentendimento ocorrido na noite anterior com O.C.N., de 59 anos.

De acordo com o depoimento da mulher, ela alegou que O.C.N., alcoolizado, teria ido até sua residência para importuná-la, o que resultou em um desentendimento. Como resultado do conflito, G.S.N. afirmou ter asfixiado o senhor O.C.N. e se evadido do local.

Ao receber a denúncia, a equipe policial se dirigiu à residência indicada pela suspeita. No local, encontraram O.C.N. desacordado sobre um colchão. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e, ao chegar, constatou o óbito do senhor de 59 anos. A perícia técnica também foi chamada e realizou os procedimentos padrão.

Diante das evidências, G.S.N. recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os procedimentos legais cabíveis. A investigação seguirá para esclarecer os detalhes do ocorrido e determinar as circunstâncias que levaram ao trágico desfecho.

