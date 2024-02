O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) interpôs recurso contra a decisão que concedeu liberdade provisória ao motorista de caminhão Florisvaldo Ribeiro dos Santos, que atropelou e matou mãe e filho em uma parada de ônibus na rodovia AC-40.

Uma câmera de segurança instalada em um posto de combustíveis conseguiu flagrar o momento em que o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo ao desviar de uma moto, atingindo as vítimas que aguardavam na parada.

O motorista foi preso em flagrante após submeter-se ao teste de bafômetro, cujo resultado confirmou que ele estava sob efeito de bebida alcoólica.

Durante a audiência de custódia realizada no domingo, 4, o promotor de Justiça, Tales Tranin, manifestou-se pela conversão do flagrante em prisão preventiva, alegando dolo eventual, quando o agente assume o risco. No entanto, a decisão proferida no caso considerou o crime como culposo, resultando na concessão da liberdade provisória a Florisvaldo.

No mesmo dia, o promotor interpôs recurso para que a decisão seja revisada, reconhecendo o dolo eventual e seja decretada a prisão preventiva por duplo homicídio.

Assessoria MPAC

