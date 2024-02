O ex-prefeito de Sena Madureira Jairo Cassiano, integrante da Secretaria de Governo (Segov), participou nesse último final de semana da entrega de cestas básicas para as famílias de Cruzeiro do Sul que tiveram suas plantações afetadas pela lagarta mandarová. A ação aconteceu no ramal 3, do Projeto Santa Luzia e atendeu, nesse primeiro momento, 500 moradores.

Na ocasião, Jairo representou o Governo do Estado e o senador da república Alan Rick (União Brasil). “Fiquei extremamente feliz em participar desse evento representando o Governo do Estado e o senador da república Alan Rick. Em novembro, o senador esteve aqui entregando equipamentos agrícolas e hoje estamos mais uma vez estendendo a mão a esses produtores que foram atingidos. O Governo, a Prefeitura e o gabinete do senador Alan Rick estão aqui para demonstrar o apoio necessário. Vamos continuar criando mecanismos para amenizar os prejuízos causados aos produtores pela lagarta mandarová”, destacou.

Ele agradeceu, ainda, a parceria com o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima. “Agradeço o convite do prefeito Zequinha Lima que tem feito um grande trabalho à frente da administração municipal e pode continuar contando com o apoio do governo do Estado e do senador Alan Rick”, frisou.

Jairo Cassiano esteve acompanhado do sargento Adônis e de Ralph Fernandes, lideranças do União Brasil na região do Juruá.

No total, serão contempladas 1.800 famílias. As outras 1.300 cestas básicas serão entregues posteriormente.

De acordo com levantamento, 80% das plantações de mandioca de Cruzeiro do Sul foram afetadas pela lagarta Mandarová, causando um grande prejuízo para os produtores rurais.

Assessoria

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram