O governo do Estado do Acre lança mais um processo seletivo por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), sendo a terceira oferta de vagas em 2024 para interessados em trabalhar com educação profissionalizante. O edital foi publicado no Diário Oficial do Acre (DOE) desta segunda-feira, 5, com inscrições para formação de cadastro de reserva no cargo de profissional bolsista docente mensalista.

A execução dos cursos de Qualificação Profissional Articulada à Educação de Jovens e Adultos, sob a responsabilidade do Ieptec, acontecerá nas Escolas de Educação Básica que ofertam a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Dessa forma, o candidato precisa estar ciente da disponibilidade em trabalhar prioritariamente em período noturno, conforme a necessidade da instituição.

Para participar, o candidato precisa possuir os requisitos mínimos que são nível médio completo ou nível técnico completo ou nível superior completo (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo). Os profissionais que forem selecionados atuarão com mediação em sala de aula.

As áreas são: confeitaria, salgadeiro, pizzaiolo, recepção e atendimento, cabeleireiro, segurança do trabalho, frentista, montagem e reparação de computadores, operador de computadores, operador de caixa, vendas, assistente de contabilidade, engenharia agronômica (agricultura orgânica), refrigeração e climatização, enfermagem ou técnico em enfermagem (experiência em cuidados com idosos), assistente administrativo, pedagogia.

As vagas contemplam os municípios de Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Manoel Urbano, Mâncio Lima, Porto Acre, Plácido de Castro, Porto Walter, Rio Branco, Rodrigues Alves, Senador Guiomard, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Tarauacá.

Quanto aos valores das bolsas, estas variam de acordo com o nível de titulação/escolaridade do candidato (vide Quadro 1 do edital).

As inscrições estão abertas até às 23h59 do dia 08 de fevereiro no site processoseletivo.ieptec.ac.gov.br, onde o candidato tem acesso ao edital, aos links com os formulários de inscrição por município, e o modelo de currículo oficial de preenchimento obrigatório, devendo ser anexado no ato da inscrição, junto aos demais documentos exigidos.

Lygia Gomes – Agência de Noticias do Acre

Foto: Ascom/Ieptec

