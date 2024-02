As autoridades policiais do município de Brasiléia estão à procura de dois acusados por tentativa de homicídio por arma de fogo. Um ocorreu na zona rural no período da tarde e o outro durante a noite desde domingo, dia 4 de fevereiro.

O primeiro ocorreu no Ramal Santa Luzia, com acesso pelo km 84 da BR 317 – Estrada do Pacífico, sendo 39 km até o local que por pouco não termina em tragédia.

Colono foi baleado pelas costas e conseguiu escapar correndo para casa.

Segundo foi apurado pelos investigadores da Polícia Civil de Brasiléia, estaria acontecendo uma briga por terras na localidade. O suposto dono da área estaria incomodado de ter pessoas transitando por dentro de sua propriedade, uma vez que só existe esse caminho que dá acesso à outras áreas vizinhas dentro da selva.

Suspeito ainda teria atirado na porta do colono após tentar contra sua vida.

A. N. S. L, estava caminhando pelo piquete quando recebeu um tiro de espingarda pelas costas, o atingindo no dorso e pernas. Este conseguiu correr ferido para sua casa e minutos depois, foram efetuados mais dois disparos acertando a porta de sua casa. Somente depois, o suspeito teria ido embora.

Foi quando conseguiram pedir ajuda e conseguiram ir para o hospital, onde recebeu os primeiros socorros. A vítima teria conseguido escapar da tentativa de homicídio, sendo transferido para a Capital durante a madrugada desta segunda-feira (5), onde passaria por cirurgia para a retirada dos chumbos do corpo.

Era por volta das 22 horas quando populares teriam ouvido vários disparos vindos de frente de uma cooperativa de castanha e da rotatória de acesso e saída da cidade de Brasiléia.

O fato foi comunicado às autoridades policiais do Município, que se deslocaram para o local. Foi quando souberam que um jovem, identificado pelas iniciais A.G. F. S., de 25 anos, teria sido baleado por diversas vezes por tiros de pistola 9mm, por dois indivíduos que estavam em uma moto.

O jovem foi atingido por quatro disparos; na região do tórax, abdômen e pernas e foi levado por terceiros para o hospital. Mesmo recebendo os primeiros socorros, seu estado de saúde foi considerado crítico e poderá ser transferido para a Capital tão logo tenha condições.

Jovem teria alvejado por quatro disparos e chegou com vida no hospital.

Também foi informado que o autor foi identificado e está sendo procurado desde o ocorrido. Um detalhe que levantado pelos investigadores, que a vítima estava com algumas trouxinhas de drogas no bolso da bermuda e que fazem parte do mesmo grupo criminoso, levando a crer de um possível desentendimento entre os dois.

Ambos os casos estão em aberto e investigados pelas autoridades policiais, podendo ter mais informações a qualquer momento.

Por Alexandre Lima – Oaltoacre

