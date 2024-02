A Polícia Militar foi informada e esteve no local, onde constatou a veracidade das informações

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã desta segunda-feira (05), no km 11 da estrada do Mutum, em Rio Branco (AC).

Segundo informações da polícia, um colono que mora próximo ao local, passava pelo estrada, quando visualizou um homem caído ao solo e, rapidamente. o popular ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de socorristas foi ao local informado, porém, ao verificar o corpo da vítima, foi constatado que já estava sem vida.

A Polícia Militar foi informada e esteve no local, onde constatou a veracidade das informações e, logo em seguida, informou toda situação para o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM).

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado. Peritos foram ao local juntamente com toda a equipe e realizaram todos os procedimentos periciais e, em seguida, recolheram o corpo do homem que foi encaminhado para o IML de Rio Branco.

A perita Simone Haeser informou à reportagem do ContilNet que a vítima sofreu várias torturas antes de morrer. Foi possível visualizar várias marcas de queimaduras por todo corpo, possivelmente por um ferro de passar roupas. A vítima foi possuía um ferimento provocado por arma brava, na região das costas, porém, o que deve ter causado a morte do homem foi um forte trauma na região da cabeça – provavelmente ocasionado por pauladas -, que fez com que a vítima sangrasse bastante.

Haeser disse ainda que a vítima estava com os pés e mãos amarrados por braçadeiras, e que pelo estado do corpo, ele estava lá há pelo menos 24 horas.

Agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) estiveram no local, colheram informações que serviram para elaborar o relatório sobre o homicídio. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

