Uma arma de fogo 9mm de fabricação chinesa, foi apreendida pela Polícia Militar na madrugada do último sábado, 03, na rua 24 de Janeiro, no bairro Seis de Agosto.

Um guarnição do 2° Batalhão foi acionada pelo COPOM para averiguação de possível porte ilegal de arma de fogo, quando os militares chegaram ao local, (uma distribuidora de bebidas) haviam várias pessoas fazendo uso de bebida alcoólica.

Os militares identificaram um indivíduo, sentado em uma motocicleta, que tinha as características repassadas pelo COPOM, no momento da aproximação da viatura policial, o homem retirou a arma da cintura e jogou para o lado na tentativa de escapar do flagrante, então os militares deram voz de prisão ao autor e fizeram a condução para a Delegacia de Flagrantes (Defla) para as medidas cabíveis.

Polícia Militar do Acre (2° BPM)

