A equipe do cantor, que faz dupla com Cristiano, divulgou nota oficial dando mais detalhes sobre a agenda dos artistas neste fim de semana

Na noite da última sexta-feira (2/2), Zé Neto, da dupla com Cristiano, usou as redes sociais para contar que foi diagnosticado com dengue. O cantor, que teve a agenda cancelada, terá que fazer repousou pelos próximos três dias. “Dá uma tristeza”, disse num vídeo publicado no Instagram.

“Sabe quando você não entende o porquê? Mas nunca, nunca duvidei de Deus em toda minha vida, graças a Deus e só uma coisa simples que em breve vou estar de volta aos palcos. Mas devo confessar a vocês que dá uma tristeza quando tantas coisas acontecem com a gente de uma vez”, lamentou ao relembrar o acidente de carro que sofreu no final do ano passado.

O sertanejo completou: “Mas, ainda sim, agradeço a Deus pela minha vida, pela minha família, pelo meu trabalho. As maiores batalhas vêm pra aqueles que aguentam mais. Então seja feita a sua vontade Deus”.

Zé Neto finalizou o desabafo agradecendo as pessoas que apoiam sua carreira. “Do mais, peço desculpas a todos os fãs, a todos os contratantes e a todas as pessoas envolvidas. Que Deus nos abençoe. Logo, logo estarei bem”, encerrou.

Para esclarecer o cancelamento das apresentações, a equipe de Zé Neto e Cristiano emitiu uma nota oficial: “Zé Neto é mais uma vítima do surto de dengue! Lamentamos informar que o cantor Zé Neto foi diagnosticado com dengue. Seguindo orientações médicas, ele deverá manter repouso por três dias para recuperação adequada”.

E concluíram: “Com isso, os shows da dupla Zé Neto & Cristiano programados para este fim de semana (2, 3 e 4 de fevereiro) em Peruíbe/SP, São José Dos Campos/SP e Fernandópolis/SP respectivamente, estão cancelados. Contamos com a compreensão de todos, e seguimos na torcida que este surto seja controlado o mais breve possível”.

Metrópoles

