O cantor de forró identificado como Ailton Lima Picanço, foi preso na última sexta-feira (02), no momento em que ele fazia uma entrega de 30 quilos de drogas para o narcotraficante Rafael Brasil, conhecido como ‘Rafinha’. A prisão aconteceu na avenida Max Teixeira, zona norte da capital.

De acordo com a equipe do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Ailton conduzia um veículo de luxo, com diversos tabletes de maconha. Ao ser questionado na abordagem, ele confessou que as drogas seriam entregues para o narcotraficante Rafael Brasil, conhecido como ‘Rafinha’. Na casa do homem, foram encontrados mais drogas, dois carregadores de pistola e 30 munições intactas.

Ailton responderá por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Ele será encaminhado neste sábado (03) para a audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

Veja o momento da prisão:

Fonte: D24am.

