Morreu no Pronto Socorro de Rio Branco, Natasha Caroline de Souza Gomes, de 25 anos, mãe da criança de 8 anos, morta após ser atropelada em uma parada de ônibus na Estrada do Quinari, neste sábado (3), interior do Acre. A informação foi confirmada ao ContilNet pela direção do Hospital.



Os dois foram atropelados por caminhoneiro que invadiu a contramão e atropelou mãe e filho, que aguardavam um coletivo na parada de ônibus. Com o impacto, a criança morreu na hora e a mãe foi encaminhada em estado gravíssimo ao Pronto Socorro. Natasha teve várias fraturas em todo corpo. Assim que deu entrada no setor de trauma, ela teve uma Parada Cardíaca Respiratória (PCR). Com muito esforço, os médicos conseguiram reanimá-la, porém seu quadro clínico é gravíssimo.



Infelizmente, horas depois, ela não resistiu aos ferimentos e também faleceu. Ainda muito abalado, o pai do pequeno Isaac disse que estava separado de Natasha a pouco tempo, e que estavam reatando o relacionamento. Natasha teria ido buscar o filho para passar o resto das férias com ela, e no ponto de ônibus onde aguardavam o coletivo, o trágico acidente aconteceu.

A Polícia Militar foi informada sobre o acidente, e rapidamente uma equipe de militares do Batalhão de Trânsito (BPTRAN), chegou ao local e conseguiram prender em flagrante o motorista do caminhão, que após realizar o teste do bafômetro, deu positivo para álcool no sangue.

