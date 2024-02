Um traficante, de 39 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã da última sexta-feira (2), após ser flagrado com um carregamento de droga, na BR-364, em Porto Velho.

No km 48, da BR-364, sentido Jaci-Paraná, ao observar o veículo Saveiro parado no acostamento, sem iluminação, a equipe fez abordagem para verificar a necessidade de auxílio. O condutor não soube informar o motivo da pane do veículo, apenas disse que estava se deslocando de Nova Mamoré para uma consulta médica em Porto Velho.

Questionado a respeito dos detalhes do atendimento médico, argumentou que havia esquecido. Além disso, demonstrava-se estar incomodado com a presença policial, inclusive respondendo de forma ríspida. Ainda durante a abordagem, o homem afirmou que já havia sido preso pelos crimes de tráfico de drogas e tentativa de homicídio. Quesyionado se havia algum ilícito no veículo, disse que “não devia explicações”.

Após iniciada a fiscalização dos equipamentos obrigatórios, foi visualizado um pedaço de plástico à mostra entre o acabamento da caçamba. Ao verificar com mais precisão, a PRF constatou a presença de alguns tabletes com características semelhantes ao acondicionamento de drogas ilícitas realizado pelas organizações criminosas. Em seguida, a equipe constatou a presença de substância análoga à pasta base de cocaína.

No total, 60,85 kg da droga, distribuídos em 58 tabletes.

Preso, ele foi levado para o Departamento de Flagrantes.

