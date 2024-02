Neste sábado, 03, a Polícia Civil do Acre marcou presença no bairro Taquari, em Rio Branco, como parte do projeto “Juntos pelo Acre” do governo do Estado. A iniciativa visa promover ações sociais e de cidadania, aproximando a comunidade dos órgãos públicos.



A equipe da Polícia Civil, liderada pelo Delegado-Geral José Henrique Maciel, esteve empenhada em oferecer serviços essenciais à população. O Instituto de Identificação foi destaque, proporcionando atendimentos para a emissão da Carteira de Identificação Nacional (CIN). Dr. Henrique Maciel, acompanhado do Secretário de Governo Jonathan Donadoni e do comandante-geral da Polícia Militar Luciano Fonseca e demais autoridades enfatizaram a importância do projeto “Juntos pelo Acre”.



O Delegado-Geral, atento às atividades no local, destacou a importância do evento para fortalecer os laços entre a polícia e a comunidade. “Estamos aqui para oferecer serviços que vão além das questões de segurança. Queremos contribuir para o exercício pleno da cidadania, e a emissão da CIN é um passo significativo nesse sentido”, afirmou Maciel.

O Instituto de Identificação, responsável pela confecção das carteiras, contou com uma estrutura dedicada para agilizar o atendimento, garantindo eficiência e qualidade nos documentos produzidos. A ação foi bem recebida pelos moradores do Taquari, que aproveitaram a oportunidade para regularizar sua documentação.

Assessoria/ PCAC

