Cleomar Costa da Silva, de 37 anos, foi agredida e ferida a golpes de faca pelo seu marido identificado como Eliano Vale dos Nascimento, de 44 anos, na noite desta sexta-feira, 2, dentro de sua residência situada na Rua Cruzeiro, no bairro Caladinho, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Cleomar estava em casa com sua filha de 10 anos, quando Eliano chegou com uma bebida na casa oferecendo a sua esposa. Após dizer que não iria beber, o marido se irritou e começou uma discussão. Eliano agrediu Cleomar com vários socos e não satisfeito tomou posse de uma faca e desferiu um golpe na região do abdômen esquerdo e na mão direita da esposa. Após a ação, Eliano fugiu do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Cleomar ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local do crime e após colher informações sobre o agressor fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado. O Caso será investigado pela Polícia Civil.

Por Davi Sahid-ac24horas

