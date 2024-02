Sendo o aquariano uma pessoa criativa precisa de uma vida movimentada e que

apresente oportunidade de conhecer pessoas; o mesmo continua valendo

quando está de férias. Aconselha-se que quando sair de férias viaje sempre

acompanhado e não vá para lugares extremamente solitários. Procure se

assegurar de ter um mínimo de conforto em suas férias visto que gosta de ter

uma certa mordomia.

Quem nasceu hoje

Sua alegria encantará as pessoas à sua volta. É uma pessoa persistente, o que

fará alcançar altos postos no setor profissional. Gosta da boa comida e tudo o

que possa trazer comodidade. Valorizará a vida em família. Animado, competente

e fiel.

Alerta

Os nativos de Escorpião passam o sábado no alerta, e os astros aconselham

rotina. A Lua desfavorece todas as suas iniciativas. Evite ser possessivo no

relacionamento afetivo. O nervosismo pode trazer algumas desavenças.

Áries – O período é favorável para mudanças no trabalho. Pode contar com

apoio da família e amigos. Astral envolvente com a pessoa amada. Realce seu

charme, cuide de sua aparência. Final de semana positivo. C. 010 M. 9027

Touro – Os setores profissional e pessoal estão com tudo em cima. As finanças

devem se equilibrar. Programe o final de semana ao lado da pessoa amada e

família. Organismo em ordem. C. 771 M. 0994

Gêmeos – Você recebe boas vibrações, o que deve abrir caminhos para o

sucesso. Use e abuse da sua garra. No amor, sua estrela vai brilhar

intensamente. Chances de ganhos em jogos. C. 588 M. 8473

Câncer – O sucesso está cada vez mais próximo. Novas oportunidades devem

render o que espera. Favorável para compras de uso pessoal. Aceite convites

para ficar ao lado da família. Amor com carinhos. C. 321 M. 4204

Leão – A sua persistência será recompensada. Positivo para associações ou

parcerias. Favorável para acertos financeiros. Proteção da pessoa amada e

família. Final de semana de alegrias. C. 256 M. 1828

Virgem – As oportunidades batem à sua porta, portanto, não deixe nada passar

em branco. As finanças prometem se equilibrar. Bom dia para promover

mudanças domésticas. Dedique mais tempo à pessoa amada. C. 839 M. 6541

Libra – Fase em que conseguirá a solução das pendências profissionais e

financeiras. Canalize energias para a vida familiar. Pode fazer um programa com

seu par afetivo. C. 293 M. 3851

Escorpião – Você passa o sábado no alerta e não deve assumir compromissos

neste período negativo. Não crie um clima de competição com as pessoas à sua

volta. Amor com ciúme. C. 404 M. 5612

Sagitário – A fase é positiva para dar novo rumo nos seus atuais projetos. O

convívio com a pessoa amada promete ser estimulante. Pode dar sequência nas

mudanças na decoração da sua casa. C. 974 M. 2190

Capricórnio – Bem posicionado poderá iniciar negócios por conta própria.

Positivo para acertar o setor financeiro. Excelente astral para sair com a pessoa

amada. Cuide melhor da aparência. Viagens favorecidas. C. 645 M. 0369

Aquário – O caminho para o sucesso está aberto. Pode programar compras de

uso pessoal. O final de semana será de alegrias junto da família. A cumplicidade

vai dar um novo tempero no amor. C. 262 M. 1635

Peixes – Fase para manter a rotina no setor profissional e pessoal. Procure

resolver os problemas com calma. Passe o final de semana sem entrar em atritos

com seu par afetivo. Saúde neutra. C. 117 M. 7784

Dirce Alves

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram