Com o apoio do prefeito Mazinho Serafim (PODEMOS), a Prefeitura de Sena Madureira, em parceria com o Governo do Estado através da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) e a coordenadoria municipal da mulher.

Informou na última sexta-feira (02), que serão ofertados *03 cursos profissionalizantes para as mulheres do município, através do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).

Os cursos ofertados são: hambúrguer gourmet, cuidador infantil e cuidador de idoso.

“As inscrições se iniciam a partir de segunda-feira (05), às 8h, no espaço SEBRAE – localizado na Avenida Avelino Chaves, em frente ao Antigo CRAS, no Centro. É importante frisar que as vagas são limitadas”, destacou a coordenadora municipal de políticas para as mulheres, Janete Cameli.

Para o ato da inscrição as interessadas devem levar os seguintes documentos: RG ou CNH, CPF, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade (No mínimo do ensino fundamental).

Por Assessoria

